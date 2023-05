Une première visite de terrain à Charleroi pour la Politique intégrée de la Ville

Les ministres wallons des Pouvoirs locaux, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire Christophe Collignon, Philippe Henry et Willy Borsus ont participé vendredi matin à Charleroi à la première visite de terrain de la Politique intégrée de la Ville. À cette occasion, ils ont suivi le bourgmestre carolo Paul Magnette sur deux sites qui profiteront des subsides prévus dans le cadre de la Politique intégrée de la Ville : la place communale de Montignies-sur-Sambre et la salle culturelle du Rockerill à Marchienne-au-Pont.