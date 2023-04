Une zone de pluie attendue cet après-midi

Le temps sera d'abord sec ce lundi, avec probablement encore quelques éclaircies sur l'est. Mais le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir de l'ouest avant l'arrivée d'une zone de pluie qui traversera lentement le pays dans l'après-midi, annonce l'IRM dans son premier bulletin de la journée.

Les maxima varieront entre 11 ou 12°C en Ardenne et 14 à localement 16°C à l'avant de la zone de pluie. Le vent modéré de secteur sud s'orientera au sud-ouest et deviendra assez fort à la mer. Des rafales de 50 km/h pourront être observées, en région côtière et en Ardenne essentiellement.

Durant la nuit, la zone de pluie quittera le pays, le temps devenant généralement sec. Les minima atteindront de 3 à 6°C en haute Ardenne et de 7 à 8°C ailleurs.