Vandenbroucke prêt à prendre une initiative pour augmenter les quotas Inami en Flandre

Mardi, les ministres flamands de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et de la Santé publique Hilde Crevits (CD&V) ont dénoncé la méthodologie utilisée pour fixer les quotas de nouveaux médecins et dentistes autorisés en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans une lettre commune adressée au gouvernement fédéral, les deux ministres flamands estiment que la méthodologie employée par la commission de planification de l'offre médicale -qui remet chaque année au gouvernement fédéral un avis sur le nombre de nouveaux médecins nécessaires- est problématique et ne tient pas suffisamment compte du poids de chaque Communauté.