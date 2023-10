Vincent Blondel et Armelle Gysen pour emmener la liste régionale des Engagés en BW

Le recteur de l'UCLouvain Vincent Blondel et l'animatrice-journaliste de la RTBF Armelle Gysen formeront en Brabant wallon le duo de tête de la liste Les Engagés lors des prochaines élections régionales. Lors de leur présentation mardi à Braine-l'Alleud, le président du mouvement, Maxime Prévot, a également précisé que la place de 1er suppléant sur cette liste sera confiée à Benjamin Goes, échevin à Beauvechain et chef de file des Engagés au conseil provincial du Brabant wallon.

Vincent Blondel, enseignant et chercheur en mathématiques appliquées depuis vingt ans, recteur de l'UCLouvain depuis bientôt dix ans, a précisé mardi qu'il n'avait jamais eu de carte de parti. Il a été séduit par la méthode et le programme des Engagés, qui ont fait le choix d'une refondation et d'une réflexion en profondeur, avec également une véritable ouverture à la société civile. Il a indiqué qu'il se retrouvait pleinement dans les valeurs fondamentales défendues par les Engagés. Il portera notamment au sein du mouvement le combat pour l'enseignement, et pour l'évolution des comportements que nécessite l'évolution climatique.

Armelle Gysen, qui travaille depuis 25 ans au sein de la RTBF mais est aussi indépendante en Brabant wallon et "maman solo", a également expliqué avoir eu envie de rallier les Engagés qui ont pris le temps de la réflexion pour se donner un cap. Parmi ses priorités figurent le relais des préoccupations des parents solos, ou encore la défense des petits indépendants.