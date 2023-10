Vingt-sept projets de CPAS retenus pour lutter contre la fracture numérique

Vingt-sept nouveaux projets de CPAS ont été retenus après le second appel à projets "e-inclusion for Belgium" lancé par le Service public de programmation (SPP) Intégration sociale, et qui vise à lutter contre la fracture numérique, a annoncé jeudi la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux.

L'actuel gouvernement fédéral a décidé de consacrer une partie des moyens du Plan européen de relance et de résilience (RFF) à la lutte contre la fracture numérique via l'initiative "e-inclusion for Belgium", a rappelé Mme Lalieux (PS) dans un communiqué.

Un total de 67 projets concernant 129 CPAS auront donc été financés sous cette législature grâce aux deux appels à projets.

Selon Mme Lalieux, "lutter contre l'exclusion numérique, c'est donner à tous les citoyens les mêmes chances de participer activement à notre société de plus en plus digitalisée, et ainsi d'être plus étroitement impliqués dans les démarches et décisions administratives qui les concernent directement".

Les CPAS, en tant qu'acteurs de terrain proches des réalités des citoyens, sont naturellement un partenaire privilégié du gouvernement pour répondre au plus près aux besoins des personnes les plus éloignées des innovations numériques", a-t-elle encore indiqué.