Wallonie et Bruxelles soutiennent la candidature des Brabantse Wouden comme parc national

Les Régions soutiennent le dossier de demande de reconnaissance avec plusieurs organisations environnementales. L'Agence flamande pour la nature et la forêt (agentschap Natuur en Bos) est également impliquée. Le dossier de candidature a été remis fin mai au gouvernement flamand. C'est à la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), qu'il reviendra de se prononcer. Une décision, de reconnaissance ou non, est en principe attendue pour la fin de l'année.

La déclaration d'intention interrégionale vise, entre autres, à fixer des ambitions environnementales communes pour les "Brabantse Wouden" ainsi qu'à partager les meilleures pratiques.

Le ministre bruxellois Alain Maron a salué "une étape importante pour la protection de nos forêts" et en faveur de la biodiversité. "La faune et la flore ne connaissent pas de frontières régionales", a rappelé le ministre écologiste.

La ministre Tellier (Ecolo) a souligné pour sa part la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les partenaires concernés pour rendre nos forêts plus robustes et plus résilientes. "Nous avons la responsabilité de préserver ce patrimoine précieux et vital pour nous-mêmes et les générations futures", a-t-elle estimé.