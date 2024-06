WALLONIE - Philippe Henry pas réélu dans la circonscription de Liège

Ce dernier subit ainsi le même sort que l'actuel co-président du parti Jean-Marc Nollet et que le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, respectivement têtes de liste dans le Hainaut et à Namur, qui n'ont pas été réélus à la Chambre.

Les verts n'y décrochent plus qu'un seul siège, qui sera occupé par Veronica Cremasco. Cette dernière a obtenu 5.238 voix en sa faveur, contre 1.343 pour Philippe Henry.

Au parlement wallon, les députés Ecolo sortants Jean-Philippe Florent, Olivier Bierin, Rodrigue Demeuse, Christophe Clersy, Laurent Heyvaert et Hélène Ryckmans ne retrouveront pas non plus leur siège.