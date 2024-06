Woluwe-St-Lambert:dénonçant une "dérive autoritaire", la 1ère échevine ne représentera pas

Dans un communiqué, elle a précisé que "son énergie et sa détermination" étaient restées "intactes malgré les nombreuses embûches mais certaines orientations de la commune ne rencontrent plus les valeurs qui sont les siennes et les intérêts des habitants".

Selon Mme Molenberg, "la seconde qui en est la conséquence réside dans la disparition progressive des débats et des échanges d'idées. L'humain n'est plus au centre des préoccupations ce qui pourtant fut la marque de fabrique de Défi (FDF) de Woluwe-Saint-Lambert".

La Première échevine a également tenu à dire que pendant les 30 années consacrées au service des citoyens, elle s'est efforcée de développer des politiques en faveur des personnes et de leurs besoins. Cependant, elle n'a pas pu empêcher la fermeture de certains services à la population (livraison de repas aux seniors, suppression des primes aux familles nombreuses et de la halte-garderie, fermeture du restaurant pour les seniors et des ASBL Action sociale et Promotion des personnes en situation de handicap, l'Antenne interuniversitaire Ucl-Ulb... ) "et les finances communales font craindre le pire".