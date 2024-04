19 millions d'euros perdus dans des arnaques en 2023: le SPF Economie lance un site pour lutter contre ce fléau

Les arnaques sont devenues si nombreuses qu'elles font presque partie de notre quotidien. Elles sont devenues une habitude pour les citoyens: en ligne, par téléphone, par mail ou sous forme de factures... toute la population y a déjà été confrontée.

L'an dernier, le SPF Economie a reçu 20.000 signalements pour des arnaques en tout genre. Les victimes auraient perdu 19 millions d'euros. "Elles sont de mieux en mieux faites. On est aussi dans une ère de l'instantané où dès qu'on voit une offre qui peut paraître alléchante, on a une tendance à cliquer et à aller plus loin", estime Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie.