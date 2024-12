Cependant, une Coupe du Monde ne se limite pas à un événement sportif : elle peut servir de catalyseur pour des changements sociaux importants. Bien que les acteurs politiques jouent un rôle clé dans ce processus, l'Union belge souhaite soutenir et encourager des évolutions constructives. Elle souligne que l'expérience de la Coupe du Monde au Qatar a montré que le dialogue et la coopération sont les meilleurs moyens de favoriser des progrès.

La Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite suscite déjà des controverses. Pourtant, l'Union belge a soutenu à la fois la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc pour le Mondial 2030, ainsi que celle de l'Arabie Saoudite pour 2034. Concernant cette dernière, l'Union reconnaît les préoccupations liées aux droits de l'homme et aux conditions de travail en Arabie Saoudite.

L'exemple du Qatar

Selon le think tank "Generation for Rights Over the World", le système de parrainage obligatoire pour les travailleurs au Qatar, connu sous le nom de kafala, a été aboli une première fois en 2016 sous la pression des ONG et des organisations internationales. Cependant, en pratique, les travailleurs avaient encore besoin de l'autorisation de leur employeur pour changer de travail.

Un nouveau vote en 2020 a officiellement supprimé ce système, mais selon Amnesty International, de nombreux témoignages récents montrent que, dans les faits, la kafala persiste toujours. Le Qatar a également instauré un salaire minimum, mais le manque de contrôles fait que les abus continuent.

Ces exemples montrent qu'il reste des progrès à faire pour garantir un véritable respect des droits des travailleurs au Qatar. Néanmoins, la Coupe du Monde a permis de mettre en lumière ces problèmes et a poussé à des réformes législatives, même si elles n'ont pas encore tout résolu.

Enfin, en ce qui concerne l'Union belge, il est important de rappeler que les Diables Rouges devront d'abord se qualifier pour les Coupes du Monde 2030 et 2034, y compris celle organisée en Arabie Saoudite.

