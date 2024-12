Incendie criminel dans un Delhaize anversois, l'auteur est en fuite: "Les dégâts causés sont considérables"

"Un suspect est entré dans le magasin alors qu’il était ouvert, a vaporisé un liquide et a mis le feu", a déclaré Wouter Bruyns de la police locale d’Anvers. "L’homme est ensuite reparti. Nous le retrouverons, notamment à partir des images de la caméra".

A Anvers, un incendie a fait rage ce mardi matin dans une succursale de la chaîne de grands magasins Delhaize, ont confirmé les pompiers de la ville. L’incendie a été éteint rapidement et il y a principalement des dommages causés par l’eau qui s’est déclenchée de l'arrosage automatique. La police confirme qu’il s’agit d’un incendie criminel.

Le mobile du suspect reste cependant à déterminer. Il y a à peine deux semaines, une succursale de Colruyt est devenue la cible d’une attaque explosive à quelques pâtés de maisons. On ne sait pas, à l'heure actuelle, s’il pourrait y avoir un lien entre les deux affaires.

Dans une première réponse, l'enseigne Delhaize a déclaré qu’elle était "choquée" par l’incident. "Ce sont des faits graves et cela aurait pu être bien pire", a déclaré le porte-parole Roel Dekelver. "Les dégâts causés dans l’atelier par l’eau du système d’arrosage sont considérables, de sorte qu’on ne sera pas en mesure d’ouvrir les portes aujourd’hui. Espérons que demain, ce soit bon".

Dekelver déclare que Delhaize n’a aucune connaissance de la menace et que l’incendie criminel les a "complètement surpris". "La police mène actuellement une enquête et nous espérons qu’elle éclaircira bientôt cette situation", dit-il. "Il y a aussi des images de caméra et bien sûr, nous coopérons pleinement."