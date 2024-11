600 hommes mobilisés pour un exercice militaire tactique international: de quoi s'agit-il?

Organisé par le bataillon des chasseurs à cheval, il mobilise jusqu'au 29 novembre 600 militaires belges, français, néerlandais et luxembourgeois, ainsi que 180 véhicules qui parcourront environ 90 km dans la région. L'objectif est de renforcer les compétences opérationnelles et la coopération internationale en matière de reconnaissance.

"En tant que troupes de reconnaissances, nous sommes toujours les premiers sur le terrain. Notre objectif est la collecte de l'information avec différents senseurs selon la devise 'your eyes and ears on the battlefield'" (vos yeux et vos oreilles sur le champ de bataille, ndlr), a expliqué le chef de corps Jean-François Verheust.