Après avoir raté l'école militaire, Aymeric de Belgique se console... dans les bras de sa mystérieuse petite amie

Cependant, après seulement deux mois, le prince Aymeric a dû mettre fin à cette expérience. En cause : un niveau de mathématiques particulièrement exigeant qu’il n’a pas pu surmonter, malgré les efforts soutenus qu'il a fournis.

Fin août, les jumeaux Nicolas et Aymeric, âgés de 18 ans, avaient entamé une année préparatoire au Campus Saffraanberg, dans l'espoir d'intégrer ensuite l'École royale militaire, un parcours traditionnel dans la famille royale belge.

Au lendemain de cette annonce, le jeune prince de 18 ans a publié une story Instagram avec sa petite amie. Un émoji de gâteau d'anniversaire et un cœur accompagnent la photo du jeune couple. L'anniversaire du fils du prince Laurent étant le 13 décembre, le gâteau d'anniversaire est plus que certainement destiné à la jeune femme, dont on ne sait rien. Même pas son nom.

Trop de math

"La vérité, c’est qu’Aymeric a trop de mal avec le niveau de mathématiques", avait expliqué son père, le Prince Laurent, ajoutant que son fils "n’était pas incompétent, mais avait des problèmes dans deux domaines : la géométrie et la trigonométrie".

Pour remédier à cette situation, la famille envisage désormais une septième année de spécialisation à Bruxelles, dans le but de mieux préparer Aymeric au niveau requis en mathématiques pour l'université. Pendant ce temps, son frère jumeau Nicolas poursuit sa formation à Saffraanberg, en préparation pour des études en ingénierie.