858 automobilistes flashés en deux semaines par le Lidar installé près de Tournai: quelles conclusions en tirer?

À Tournai, un radar mobile flashe plus de 850 automobilistes en seulement deux semaines. Il a été installé sur l'échangeur de Marquain, où deux accidents mortels se sont produits cet été. Des drames qui ont secoué toute une région, mais qui ne semblent pas modifier le comportement des automobilistes.

E403, la portion d'autoroute entre Mouscron et Tournai. Là, à 500 mètres de l'échangeur de Marquain, un premier panneau indique la limitation de la vitesse à 90 km/h. Plus loin, la vitesse est limitée à 70 km/h puis à 50 km/h avec des indications sur des virages dangereux.



Autant de précautions qui n'ont pas empêché les trois accidents qui ont eu lieu en une année, causant huit victimes. Une décision a donc été prise: installer un radar provisoire. "Nous avons placé un Lidar juste après les accidents, ce qui signifie que l'ensemble du Tournaisis est marqué par ces accidents et on sait où ils ont eu lieu",souligne le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "Mais malgré cela, on se rend compte avec le Lidar que la vitesse est toujours excessive."