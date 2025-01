Accident sur l'E403 à hauteur de Néchin: quel est l'état des routes ce mercredi?

15 minutes de part et d'autre du chantier du carrefour Léonard : en venant de Waterloo depuis Groenendaal et en venant de Zaventem depuis Wezembeek-Oppem.

Vous ajoutez aussi 20 minutes entre Expo et Vilvorde vers Zaventem ainsi que sur la E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem.

1/2 heure dans l'autre sens entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle.

Longs ralentissements ce matin avant le chantier d'Anderlecht en venant de Wauthier-Braine avec 1 heure à ajouter entre Beersel et Anderlecht-Nord.

A Bruxelles, ce sont toujours les files en amont du chantier d'Anderlecht qui sont les plus conséquentes avec 20 minutes à ajouter entre Zellik et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest.

On signale aussi un accident sur la Nationale 56 entre Lens et Jurbise en direction de Mons. La circulation s'effectue pour l'instant en alternance sur une seule voie.

L'autre accident sur l'E403 Bruges-Courtrai-Tournai à hauteur de Néchin est toujours d'actualité. La bande de gauche est bloquée ce qui provoque 20 minutes de files entre Estaimpuis et Templeuve vers Tournai.

15 minutes à ajouter avant les travaux d'Anderlecht sur le ring extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.

Les ralentissements débutent aussi sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min). 10 minutes également à ralentir avant la zone de travaux du Carrefour Léonard entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

Un accident impliquant un camion s'est produit en bande du milieu sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen dans la zone de ralentissements habituels vers Zaventem. Vous ajoutez donc 10 minutes entre Expo et Machelen.

06h32

Les ralentissements débutent sur le ring de Bruxelles

Les ralentissements du matin débutent sur le ring de Bruxelles : en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Vous ajoutez une petite dizaine de minutes.

Quelques coups de frein en extérieur avant le chantier d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et sur la fin de l'E429 entre Lembeek et la Chaussée de Mons vers Halle.