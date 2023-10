Alexandre Bouglione, privé de ses animaux sauvages au cirque: "J'ai pensé mettre fin à mes jours"

Alexandre Bouglione était l’invité de Thomas de Bergeyck ce vendredi matin. Interrogé sur la décision gouvernementale de 2014 interdisant la détention et l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques, le patron de cirque a confié avoir souffert "pendant deux ans" et avoir mal vécu le fait d'être considéré comme une personne qui "maltraite les animaux".

Alexandre Bouglione, patron du cirque, représente la 6e génération de la fameuse dynastie. Alors que son cirque est installé en ce moment sur le plateau de l’Atomium de Bruxelles, Alexandre Bouglione s’est confié au sujet des difficultés personnelles qu’il a traversées lorsqu’il a dû se plier à la décision gouvernementale d’interdire la détention et l’utilisation d’animaux sauvages dans son cirque. "Franchement, j’étais au bord du suicide, a-t-il répondu à notre journaliste et présentateur Thomas de Bergeyck. Parce que j’ai fait ça toute ma vie et que j’adorais mes animaux".

"Vous avez vraiment pensé à mettre fin à vos jours ?", lui demande Thomas de Bergeyck. "Oui, vraiment", répond Alexandre Bouglione qui précise avoir été mal pendant deux ans. "Je n’en pouvais plus parce que vous êtes [considéré] comme un criminel. Vous avez voulu faire du mieux possible et vous êtes jugé comme quelqu’un qui maltraite les animaux. Ce n’était pas du tout le cas".