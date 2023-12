Anticipation, préparation et précaution: l'OCDE émet des recommandations pour les éventuelles futures crises sanitaires en Belgique

Dans son rapport, l'OCDE recommande par exemple de renforcer l'anticipation des risques, la préparation aux situations d'urgence et la capacité à affronter les pandémies en Belgique, dans tous les secteurs et à tous les niveaux d'administration, dans l'éventualité d'une crise future, en constituant notamment des stocks plus importants. Elle préconise également d'améliorer la coopération entre les différents niveaux d'administration en temps de crise et d'accroître le recours aux données et aux éléments probants dans la prise de décision.

La Belgique a mobilisé d'importantes ressources humaines, financières, et techniques pour minimiser les impacts de la crise du Covid-19. Si certaines mesures ont porté leurs fruits, d'autres auraient pu être meilleures, ressort-il du rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) évaluant la réponse de la Belgique à la pandémie, présenté jeudi à Bruxelles par le Secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann.

L'OCDE conseille par ailleurs d'accroître la résilience du système de santé et de renforcer leur capacité à réagir aux crises plus rapidement. Elle plaide aussi pour une meilleure orientation des aides vers les ménages et entreprises qui en ont le plus besoin afin de limiter les coûts budgétaires et d'éviter les tensions inflationnistes durant la phase de reprise. Elle conseille en outre de recourir plus largement aux mesures de liquidité (telles que les garanties de l'État) qui pourraient réduire la charge budgétaire.

Autre recommandation de l'OCDE : améliorer l'égalité des chances dans l'éducation, par exemple en maintenant les écoles ouvertes et en favorisant la culture numérique des enseignants et des élèves dans l'ensemble de la population. L'organisation suggère enfin d'élargir les systèmes de protection sociale pour y inclure les travailleurs dont le parcours professionnel est plus court et n'ayant pas suffisamment cotisé pour bénéficier des allocations de chômage.

L'OCDE souligne toutefois la résilience de la Belgique sur le plan économique et social, notamment grâce aux efforts coordonnés des organismes publics et de divers secteurs de la société. "La Belgique est parvenue à surmonter les difficultés créées par la pandémie en tirant parti d'une culture de la coordination entre les entités fédérales et fédérées profondément ancrée", relève l'organisation internationale. "Le pays a adapté ses capacités en matière de santé et d'enseignement, et a apporté un soutien considérable aux ménages et aux entreprises." La première phase de la pandémie a frappé la Belgique de plein fouet. En 2020, le taux de mortalité a été 11,8% plus élevé qu'au cours des cinq années qui ont précédé la pandémie (2015-2019). Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, cet accroissement du taux de mortalité était environ le double de celui enregistré en moyenne dans les pays de l'OCDE (5,8%). Les personnes âgées, en particulier celles vivant dans des établissements médicalisés, ont été particulièrement durement touchées.