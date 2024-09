Arnaud Mengal dans le top 5 à Valence

Arnaud Mengal a terminé 5e de la manche de Coupe du monde de triathlon, samedi à Valence, en Espagne, où Erwin Vanderplancke et Raf De Dobbelaere ont complété la présence belge en terminant respectivement 31e et 39e.

La victoire chez les messieurs est revenue à David Cantero Del Campo, bouclant les 750 m de natation, les 20 km à vélo et les 5 km à pied en 49:48. Ayant pris les devants en fin de vélo avec Callum McClusky, le triathlète espagnol a imposé son sprint final à l'Australien, 2e à 11 secondes, son compatriote Sergio Cabrera complétant le podium 17 secondes plus tard.

Mengal est lui sorti de l'eau 13e, avant de terminer le vélo au sein du peloton et réussir ensuite une progression vers l'avant. Sortant du parc à vélo en 21e position, il a remonté 16 concurrents pour intégrer au final, en 50:10, son 2e top 5 en Coupe du monde, après une 2e place à Rome en 2023. Erwin Vanderplancke et Raf De Dobbelaere, relégués dans un peloton de poursuivants à vélo se sont classés 31e (51:25) et 39e (52:00).