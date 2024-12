Chocolat, caramel ou aux fruits: les bûches de Noël se réinventent pour vous plaire, comment sont-elles produites? 

La bûche est indéniablement "le" dessert de ces fêtes. Elle se décline sous plusieurs formes et saveurs : glacée ou de Bavaroise, chocolat ou fruits... Pour vous séduire, industriels et pâtissiers la préparent des mois à l’avance. Voici les coulisses de sa création.

Prêtes à garnir vos tables et à vous faire saliver : les bûches prennent place dans vos magasins. Dans les vitrines, elles attirent les regards et chacun a déjà ses préférences. "Je recherche une bûche glacée chocolat, si possible, ou alors avec un fruit", répond une cliente. "Ça dépend de l'humeur, parfois l'originalité, parfois pas du tout", ajoute une autre.

Aucun arôme artificiel n’est utilisé. Il faut doser la puissance aromatique des fruits et des épices pour créer l’assemblage idéal, et ensuite passer à l’étape du moulage. "Tout se fait à la main et le moulage se fait en deux étapes : d'abord la couche extérieure", ensuite un deuxième parfum, déjà préparé, vient compléter l’ensemble glacé.

On veut que nos clients soient satisfaits

Après avoir passé une heure au congélateur, la bûche est prête... ou presque. Il manque les dernières touches magiques qui font d'elle la star des repas des fêtes : les décorations. Au total : il faut en produire 2000 pour les fêtes de fin d’année. Et peu importe leur goût, elles sont toutes au même prix, quelle que soit la recette. "Cette année, dans la bûche vanille-caramel beurre salé, on a rajouté des éclats de caramel. Mais le coût reste le même : 40€ la bûche", indique Céline Scaron, pâtissière chez Capoue.

Allier goût et visuel est essentiel pour plaire au plus grand nombre de clients. "On veut que nos clients soient satisfaits ; quand on vient chercher une glace, on vient chercher du plaisir", affirme Antoine de Peyeromhoff.