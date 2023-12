"Au nouvel an, un accident sur trois est lié à l'alcool": boire ou conduire, les Wallons peinent à choisir

Mais ce n'est pas le cas de tous les conducteurs: "On voit quand même qu'il y a un conducteur sur cinq qui boit plus de deux verres avec, alors, un risque d'accident qui augmente très fortement."

Le conseil de l'AWSR, il est très simple: il vaut mieux ne pas boire du tout lorsqu'on conduit après. Boire un verre et continuer à l'eau ne serait pas une technique très efficace. La raison est simple, une fois le premier verre terminé, il est souvent compliqué de se limiter.

L'AWSR lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'approche des fêtes: "En moyenne, en Wallonie, un accident sur 7 est lié à l'alcool. Au mois de décembre, on passe à un accident sur 6 et pendant les fêtes de fin d'année, au nouvel an, on passe à un accident sur 3."

Chaque année, en Belgique, 60 personnes perdent la vie dans un accident de la route causé par l'alcool.