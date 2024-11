"Je ne suis pas la bienvenue": pourquoi la princesse Delphine n'a-t-elle pas été invitée à la fête du Roi?

Une situation qu'elle vit comme une injustice. "Notre société et nos lois devraient refléter des valeurs qui accueillent les enfants de la même manière, qu'ils soient nés dans le mariage, dans un troisième mariage, dans un quatrième mariage, en dehors du mariage, adoptés ou autres. Je garde l'espoir qu'un jour, nos dirigeants au sein du gouvernement, de la société et de l'Église prendront ces vérités à cœur", conclut-elle.

Lors de la fête du Roi ce vendredi 15 novembre, l'absence de la princesse Delphine a de nouveau été remarquée, tout comme l'année précédente. Celle-ci n'a, une nouvelle fois, pas été invitée par le Palais royal. "La presse m'a encore rappelé hier pourquoi je n'ai pas été invité à célébrer le jour des rois. La raison en est que je ne prends pas de dotation comme mes frères et sœurs", déclare-t-elle sur sa page Instagram. Avec ce message, une photo d'elle enfant. "Le fait est que je ne suis pas la bienvenue parce que, en substance, à l'époque où je suis née, mes parents n'étaient pas mariés l'un à l'autre. J'écris à nouveau ceci et je continue à parler parce que les enfants ne choisissent pas les circonstances dans lesquelles ils sont nés", poursuit-elle.

Pas de fonction royale

La princesse Delphine ne perçoit donc pas de dotation. Elle n'a pas de fonction de représentation de la famille royale. "Et c'est là toute la différence", explique notre experte en royauté, Amélie Schildt. "Elle est libre de travailler, elle est libre d'être artiste et lle ne perçoit pas de dotation. Elle n'a non plus aucune fonction officielle."

Reconnue comme la fille biologique du roi Albert II en 2020, la princesse Delphine participe à certains événements royaux, mais n'est pas conviée à d'autres.

Une situation déjà dénoncée l'année dernière

Cette situation fait écho à des faits similaires en 2023. Après avoir été exclue des célébrations royales de l'an passé, Delphine avait écrit une lettre à Alexander De Croo, Premier ministre belge, dénonçant l'inégalité de traitement à son égard. Cette lettre avait fuité, déclenchant une polémique.