Faillite de BabyKids: plusieurs parents désemparés face à la disparition de leurs achats, "j'ai récupéré une demi-poussette"

Pour les parents venus récupérer leurs articles chez BabyKids, c’est la soupe à la grimace. Et pour cause : certains articles manquent à l’appel. Pour Lydie et Louis, la déception est immense.

"Le mot 'soulagée' est un peu fort, car nous n’avons récupéré qu’à peine la moitié de nos affaires, de nos articles payés. Quant à ceux qui ne sont pas en stock, on ne les reverra tout simplement jamais", "J'ai récupéré une demi-poussette. (...) On perd tout, on perd nos acomptes".