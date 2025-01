Bientôt moins de places d'accueil pour les réfugiés ukrainiens: à quoi ont-ils encore droit en arrivant en Belgique?

Si la ministre Cécile Neven a confirmé que la Wallonie continuerait à proposer un hébergement aux personnes les plus vulnérables, cette décision soulève des questions, d'autant que la guerre en Ukraine reste intense.

L'offre d’accueil pour les réfugiés ukrainiens sera bientôt réduite en Wallonie. Dès le 1ᵉʳ avril 2025, le nombre de places d’hébergement dans les centres conventionnés et financés par la Région wallonne diminuera de moitié, passant de 2 500 à 1 325 places.

À quelle aide un Ukrainien arrivant en Belgique peut-il prétendre et pour combien de temps ?

Un réfugié ukrainien bénéficie du statut de protection temporaire, qui lui permet de séjourner en Belgique. Ce statut le protège contre un retour forcé en Ukraine et lui donne accès à l’aide du CPAS de la commune où il est inscrit.

Plusieurs formes d’aide sont disponibles : l’aide médicale, l’aide au logement et une aide financière pour ceux qui n’ont ni travail ni revenus. Cette aide peut varier entre 729,20 € et 1 478,22 € par mois, en fonction de la situation du demandeur (personne seule, avec enfants, etc.).

Concernant l'emploi, la carte de séjour délivrée après l’octroi du statut de protection temporaire permet aux bénéficiaires de travailler en Belgique. Les autorités belges ont mis en place des procédures simplifiées pour leur faciliter l’accès au marché du travail.