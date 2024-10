Biodiversité en péril: voici les trois systèmes à changer dans les prochaines années selon WWF

Dans un récent rapport, WWF et la Zoological Society of London mettent en lumière les dangers actuels de notre mode de vie, qu'il s'agisse de l'alimentation, des finances ou encore de l'énergie.

Et pourtant, tous les indicateurs qui suivent l'état de la nature au niveau mondial sont unanimes : il y a un déclin. Et cela est notamment frappant avec ce chiffre : au cours des 50 dernières années (1970-2020), la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies a diminué de 73 %, selon l'Indice Planète Vivante.

C'est une évidence qu'il est parfois nécessaire de rappeler, comme le prouve un récent rapport du WWF et de la Zoological Society of London : la biodiversité est nécessaire à la vie humaine et renforce les sociétés.

Et c'est au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes que les déclins sont les plus importants, avec une baisse de 95 %. Il est important de rappeler, comme le fait le rapport, les conséquences de cette diminution. En effet, lorsque la population d'une espèce tombe sous un certain niveau, elle n'est plus capable de jouer son rôle habituel dans l'écosystème (pollinisation, dispersion des graines, etc.).

Le point de bascule

Dans ce rapport, il est fait état d'un phénomène qui peut avoir de grandes conséquences gravissimes : le point de bascule. "Si certaines transformations peuvent être mineures et progressives, leurs effets cumulatifs peuvent accélérer et accentuer le changement. Les impacts se cumulent et atteignent un certain seuil, provoquant alors un bouleversement considérable, souvent brutal et potentiellement irréversible", est-il expliqué.

Malheureusement, plusieurs points de bascule se rapprocheraient dangereusement. Par exemple, la disparition de récifs coralliens détruirait la pêche et empêcherait la protection de centaines de millions de personnes vivant sur les côtes contre des tempêtes.