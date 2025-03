Blandine ne peut pas postuler à un emploi car elle est trop âgée pour l'annonce: est-ce une pratique légale?

Dans le cas de Blandine, une règle s'applique, mais comme dans toutes les règles, il y a des exceptions. Normalement, une entreprise ne peut pas fixer de limite d'âge dans une offre d'emploi, car c'est considéré comme une discrimination.

Mais il y a bien des exceptions : selon Unia, l'institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en Belgique, une limite d'âge peut-être autorisée s'il y a une raison légitime, appropriée et raisonnable. Par exemple, une personne de plus de 45 ans pour faire la promotion d'une crème antirides.