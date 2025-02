90.000 personnes qui retrouvent un emploi au cours des 4 prochaines années? La proposition étonnante de Paul Magnette

Face à la limitation dans le temps des allocations de chômage, prévue dans l’accord du gouvernement Arizona, Paul Magnette arrive avec une idée : et si l’on obligeait les entreprises à embaucher les exclus du chômage ? Selon lui, cette mesure permettrait à 90 000 personnes de retrouver un emploi au cours des quatre prochaines années.

D'abord, sur l'idée, ce que cherche Paul Magnette, c'est de garantir le retour à l'emploi d'un maximum de chômeurs de longue durée.

"Sans mesures d'accompagnement, la réforme du marché du travail conçue par l'Arizona ne va pas marcher", confie-t-il au journal L'Echo.

Il s'agit donc d'obliger les entreprises de plus de 50 travailleurs à embaucher 3 % de chômeurs de longue durée. Paul Magnette rappelle qu'un tel dispositif existe depuis 1999 pour les jeunes et souligne que cette logique de double responsabilité partagée entre chômeurs et entreprises est également celle suivie par l'Arizona pour le retour à l'emploi des malades de longue durée.