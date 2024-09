Bruxelles lance sa double campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19

À l'approche de l'automne, la Région bruxelloise appelle ses habitantes et résidents à se parer contre la grippe et le Covid-19. Que ce soit chez son médecin, dans certaines pharmacies ou à domicile, la vaccination contre le coronavirus est déjà disponible, tandis que celle contre la grippe débutera le 15 octobre, a annoncé lundi Vivalis, l'administration en charge de la santé et de l'aide aux personnes à Bruxelles.