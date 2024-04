Carrefour Léonard: Auderghem intente une action en justice contre la Flandre

Les travaux au Carrefour Léonard et les embarras qu'ils entraînent pour les usagers qui l'empruntent continuent à connaître leur lot d'évolutions quotidiennes. Lundi, la commune d'Auderghem a intenté une action en justice contre la Flandre basée sur une loi spéciale de 1980 et dans le but d'imposer une pause suffisamment large pour mettre en place une concertation avec les communes et acteurs concernés.

Cette action devant le tribunal de première instance sera traitée demain/mercredi. Sophie de Vos, bourgmestre d'Auderghem, précise qu'il s'agit de rappeler à la Flandre la loi spéciale de réformes institutionnelles datant du 8 août 1980 et qui prévoit que les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les régions au sein de la communauté métropolitaine.