Cauchemar administratif pour des Belges vivant à La Réunion: leur passeport arrive à expiration et ils doivent faire... 10.000 kilomètres pour le renouveler

Ils sont 500 Belges à vivre l'île française de La Réunion. Aujourd'hui, une centaine d'entre eux se retrouvent sans passeport. Impossible de quitter l'espace Schengen. "Si on veut partir dans les pays aux alentours de La Réunion, l'Afrique du Sud, les Seychelles ou Maurice, il nous faut un passeport", dit Nicolas Cliquet, un expatrié. "Donc effectivement, on ne peut pas partir en vacances ou même pour le travail."

11h de trajet et jusqu'à...1000€

Un voyage long, mais aussi coûteux. 10 000 kilomètres à parcourir, 11 heures de trajet et un billet entre 800 et 1000 euros. Tout ça pour faire ses papiers à l'ambassade avant de refaire chemin inverse. Pour résoudre ce problème, le ministère des Affaires étrangères propose les Flying Kits. Des membres de l'ambassade se déplacent directement à La Réunion pour prendre les empreintes. Sauf que des missions comme celle-ci, il y en a eu deux en à peine six ans.

"On a tous bénéficié du Flying Kit il y a six ans en fait", dit Anne. "Le souci, c'est que depuis au moins le mois de janvier, tous les Belges sollicitent l'ambassade de Belgique pour savoir quand est-ce qu'on aura le Flying Kit, est-ce qu'on va l'avoir, etc. Et la réponse, c'est 'peut-être'."

Les ressortissants belges de La Réunion ne sont pas les seuls concernés. La Martinique et la Guadeloupe sont aussi peu desservies par ces Flying Kits. En tout, c'est donc plus d'un millier de Belges avec un passeport proche de la date d'expiration.