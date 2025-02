Ce métier est en train de disparaître en Belgique: "Il y a cinq ans, ils étaient encore plus de 400"

Le métier de cordonnier tend de plus en plus à disparaître en Belgique. Notre pays n'en compte aujourd'hui plus que 320, alors qu'ils étaient encore 400 il y a 5 ans. Comment l'expliquer?

La Belgique ne compte plus que 320 cordonniers. "Ce nombre est en forte baisse depuis plusieurs années. Il y a cinq ans, ils étaient encore plus de 400, il y a dix ans plus de 500", selon Iris Houben, présidente de Shoefed, la fédération belge des détaillants chausseurs, des cordonniers et des maroquiniers, interrogée dans le journal dominical De Zondag.

"Il y a beaucoup de vieillissement dans notre profession, de sorte que de nombreux cordonniers partent à la retraite et n'ont pas de successeur. La suppression du régime de TVA forfaitaire a également poussé certains d'entre eux à fermer leur entreprise", analyse Mme Schouben.