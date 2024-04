"C'est assez choquant": le bourgmestre d'Evere a-t-il le droit de hisser le drapeau palestinien devant l'Hôtel de Ville?

"Que les choses soient claires, ce drapeau est en soutien avec le peuple palestinien, ni plus ni moins. Il n'y a pas de soutien à autre chose, il y a du soutien à un peuple qui est en train de souffrir, qui est en train de crever de faim, qui est en train d'être laissé à l'abandon. C'est vraiment pour soutenir ceux et celles qui sont massacrés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois", a expliqué Ridouane Chahid, le bourgmestre faisant fonction d'Evere.

Cette décision du bourgmestre ne fait pas l'unanimité au sein du collège communal, et selon Marc Uyttendaele, professeur de droit constitutionnel à l'Université libre de Bruxelles, il s'agit d'une prise de position inadaptée.

"Une commune se doit d'être neutre dans son apparence et il est clair qu'en prenant position dans un conflit politique international majeur, la commune d'Evere peut froisser certains de ses habitants, de ses citoyens, et cela est assez choquant", note l'avocat et professeur de droit. La neutralité d'apparence des pouvoirs publics, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est une garantie qui est donnée au citoyen et qui ici, n'est pas respectée".

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un drapeau est hissé devant la maison communale. La commune d'Etterbeek par exemple, affiche son soutien à l'Ukraine sur sa façade.