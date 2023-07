"C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter": Bertrand Caroy prévient ceux qui assistent aux festivals pour d'autres raisons que la musique

Ce sont avant tout des contrôles routiers qui sont mis en place par la police: "On contrôle tout type d'usagers avec une attention particulière aux personnes qui conduisent sous influence." Autre fléau quand il s'agit de veiller au grain autour d'un festival: les personnes qui transportent des stupéfiants dans le but de les vendre. "C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter", souligne l'inspecteur.

"Nous ne sommes pas là pour embêter les festivaliers, mais pour sécuriser un environnement", explique Bertrand Caroy à propos des contrôles qui seront effectués aux abords des festivals cet été. "Dès qu'il y a des festivités, on prévoit un contrôle", dit-il. Le but? "Prévenir certaines conduites qui pourraient causer des problèmes."

"Contents de voir que la police est présente"

Une fois passé les portiques, la police n'intervient plus, en tout cas pour des contrôles. La pleine du festival, c'est privé. Il y a un service de sécurité qui est prévu à cet effet. La présence des forces de l'ordre autour de l'événement a aussi un aspect rassurant: "Les parents qui viennent déposer leurs enfants sont contents de voir que la police est présente sur le terrain."

Qui dit plus de présence dit charge de travail plus importante, mais "obligatoire pour sécuriser nos routes", selon l'inspecteur. Il rappelle, par la même occasion, les bons réflexes à avoir. Désigner un BOB ou venir en train et surtout prévoir ça à l'avance et pas une fois sur place. Le mot de la fin: "Il faut profiter de son festival à 100% mais il faut le faire intelligemment."