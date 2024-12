"C'est un incontournable": pourquoi le fromage reste un des produits phares des menus des fêtes de fin d'année

C'est un plat facile, savoureux et qui fait le bonheur des invités: la raclette sera au menu de beaucoup de Belges ce mardi soir. C'est presque le plat idéal, qui ne demande pas trop de travail aux hôtes et qui plaît.

Les commandes s’enchaînent à un rythme effréné. À tel point que le soir du 30 décembre, Jean-Paul Lekeu a passé une partie de la nuit à préparer les plateaux fromages pour ses clients qui viendront les chercher ce mardi. Plusieurs dizaines de commandes et des centaines de fromages à emballer soigneusement. Il vend des fromages belges, français, suisses, italiens, anglais, ou encore espagnols.

"Il y a vraiment une clientèle typique des fêtes de fin d'année, qui se fait plaisir une fois par an, avec un plateau de fromages ou un pré-dessert. Le fromage reste une valeur sûre pour les repas de fin d'année. Cela reste un incontournable", indique Jean-Paul Lekeu. "A Noël, c'est vraiment pour le pré-dessert que les clients viennent acheter du fromage. Pour le Nouvel An, ce sont beaucoup de raclettes, beaucoup de fondues. Des choses plus conviviales. Des repas où les gens n'ont pas grand-chose à faire, pour profiter de leurs invités."

Le succès fromage en Belgique: voici les chiffres

En 2023, la Belgique a produit environ 122.900 tonnes de fromage, dont 108.000 tonnes de fromage nature. En Wallonie, on produit entre 650 et 700 fromages différents.D’après certaines statistiques de l’APAQ-W, on tournerait autour d’une consommation de 14 kilos de fromage par an et par personne. Le Wallon consacre en moyenne 153 € par an et par personne en achat de fromage.

Les fromages à pâte dure ou semi-dure représentent 60 % de la consommation des ménages belges. Les Wallons et les Bruxellois sont plus friands de fromage que les Flamands. Le Wallon en consomme en moyenne 3 kilos de plus que le Flamand.