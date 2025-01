"Ceux qui me disent que je suis un bisounours…": Bruno Humbeeck est-il trop utopiste?

Dans son dernier livre, le psychopédagogue et professeur à l’université de Mons, Bruno Humbeeck, explore l’art de redécouvrir l’émerveillement. Un antidote, selon lui, à la morosité ambiante et une clé pour cultiver un équilibre émotionnel face à un monde souvent perçu comme oppressant.

Comprendre le mécanisme de l’anxiété

Bruno Humbeeck explique que notre cerveau joue un rôle clé dans la manière dont nous percevons et digérons les informations négatives. Il met en lumière le fonctionnement du gyrus frontal, une partie du cerveau qui sélectionne et filtre les informations pour éviter qu’elles ne deviennent trop envahissantes. "Si je vous dis qu'on est tous mortels, qu'on va mourir on ne sait pas quand et que nos proches vont mourir aussi, je plombe l'ambiance", illustre-t-il.

Cependant, face à un bombardement continu d’informations anxiogènes – notamment via les réseaux sociaux et le scrolling incessant –, cette barrière naturelle s’effondre, laissant place à une vision morose et anxieuse du monde.

Nourrir l’émerveillement pour rééquilibrer

Plutôt que de nier la réalité, Bruno Humbeeck propose une autre voie : nourrir activement l’émerveillement. "Plutôt que dire 'ne soyez pas anxieux, le monde est merveilleux', ce qui serait une posture de bisounours, nourrissons aussi l'autre partie, celle qui nous permet de nous émerveiller", explique-t-il.