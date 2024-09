Claire Michel revient sur ses 3es JO avec une blessure en amont et un virus ensuite

Claire Michel avait terminé 38e de l'épreuve individuelle. Un résultat décevant pour elle aussi. Elle a révélé dans sa newsletter avoir été blessée au pied le 15 juillet. "Une fasciite plantaire aiguë m'a poussée à rester au repos", regrettant aussi l'absence de plan B des organisateurs à Paris concernant la qualité des eaux de la Seine.

"Près de deux jours après, j'ai commencé à présenter des symptômes gastro-intestinaux, avec des vomissements et des diarrhées intenses. J'espérais encore participer au relais mixte le lundi si je parvenais à garder des forces. Malheureusement, le dimanche matin, après un épisode particulièrement fort de vomissements, j'ai été emmenée à la Polyclinique du Village olympique pour recevoir des soins médicaux plus importants. Les analyses de sang, d'urine et de selles ont finalement révélé que j'avais contracté un virus (et non une infection bactérienne). Je ne sais pas exactement quel type de virus j'ai eu, ni si la source provenait de l'eau, de la nourriture ou du contact avec des surfaces contaminées. Nous avions une réserve féminine éligible (Valerie Barthelemy, ndlr), mais en raison de désaccords avec la fédération, elle n'a pas été appelée".