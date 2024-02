Colruyt et Okay rappellent un produit pouvant contenir des bouts de métal

Les produits concernés sont conditionnés dans des paquets de 225 grammes, portant la date de durabilité minimale du 13/09/2024. Ils ont été commercialisés dans les supermarchés Colruyt, Spar, Avlo, et CoMarkt entre le 28 décembre 2023 et le 20 février 2024. La chaîne de supermarchés Okay rappelle quant à elle les biscuits "Triple Chocolate Cookies" de la marque Merba, pour la même raison.

Les produits concernés sont conditionnés dans des paquets de 200 grammes, avec une date de durabilité minimale allant jusqu'au 12/12/2024. Ils ont été vendus dans les magasins Okay et Okay Compact entre le 18 décembre 2023 et le 21 février 2024.