Comment la justice traite-t-elle les baby killers? "Un mineur n’est pas traité comme un adulte mais..."

La justice belge a déjà été confrontée, dans d’autres circonstances, à des cas d’assassins mineurs. On peut notamment citer l’affaire de Junior Pashi Kabunda. Ce dernier avait 16 ans lorsqu’il a tué, en 2006, Benjamin Rawitz pour lui voler sa voiture. Malgré la gravité des faits, le juge de la jeunesse a décidé de ne pas se dessaisir du dossier, et Junior a été placé en détention dans une institution pour mineurs.

Trois ans plus tard, alors qu’il bénéficie d’une sortie, Junior Pashi Kabunda commet un double meurtre : il tue sa fille de 18 mois ainsi que l’arrière-grand-mère de celle-ci. Cette fois, il est jugé devant une cour d’assises et condamné à la perpétuité.

"Les juges ne sont malheureusement pas des devins. Ils doivent statuer en fonction des éléments qui leur sont soumis. On accorde parfois des chances, mais il arrive que ces chances soient suivies de récidives. Dans ces cas-là, l’application de la loi devient de plus en plus stricte. Inévitablement, on en arrive à des décisions de dessaisissement et à des jugements devant la cour d’assises", explique Fabian Lauvaux.

Si le profil du jeune le permet, la justice préfère toutefois mettre en place un projet d’accompagnement et un encadrement pour le mineur délinquant, plutôt que de procéder à un dessaisissement en vue d’un procès.

