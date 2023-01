Coupe du monde d'escrime - Neisser Loyola décroche la médaille d'argent au GP de Doha

(Belga) Neisser Loyola a décroché la médaille d'argent en épée messieurs dimanche au Grand Prix d'escrime de Doha, comptant pour la Coupe du monde d'escrime.

L'épéiste gaumais de 24 ans s'est incliné 15-10 en finale face au Hongrois Gergely Siklosi, vice-champion olympique. Le N.1 mondial, le Français Yannick Borel, que Neisser Loyola a battu 15-14 en demi-finales, et le Japonais Akira Komata prennent les médailles de bronze. Neisser Loyola avait marqué l'histoire de l'escrime belge en décroché le bronze en épée aux championnats du monde l'été dernier au Caire, la première médaille belge aux Mondiaux depuis 1951 et une médaille de bronze en sabre par équipes et la troisième en épée après le bronze de Robert Stasse (1937) et de Raoul Henkart (1947). Son parcours à Doha permet à Neisser Loyola de se hisser au 5e rang mondial et de se rapprocher de son rêve d'une qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. (Belga)