De longues files sur le ring extérieur de Bruxelles: quel est l'état des routes ce jeudi?

08h51 De longues files sur le ring extérieur de Bruxelles L'accident sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Liernu a été dégagé. Par contre, un nouvel accident s'est produit peu avant en bande de droite à hauteur de Champion. Conséquence, 30 minutes à ajouter de Bouge Eghezée vers Bruxelles. Vers Bruxelles, de longues files sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. Vous ajoutez 45 minutes vers Zaventem. Par contre les files sur l'E40 Liège-Bruxelles ont bien diminué avec maintenant 15 minutes à ajouter depuis le Parking d'Everberg. On constate aussi 20 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Ternat et Berchem-Sainte-Agathe. 3 zones de 25 minutes de ralentissements sur le ring de Bruxelles : entre Expo et Machelen vers Zaventem, entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard et entre Zellik et Anderlecht vers Halle. D'importantes files aussi sur la Nationale 25 entre Genappe et Bousval où vous ajoutez 30 minutes vers Louvain-la-Neuve L'accident entre une moto et une voiture sur la Nationale 98 à hauteur de Keumiée a été dégagé. Le trafic reprend sur la Nationale 98.

08h09 L'accident à Liernu provoque d'importants embarras de circulation L'accident sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Liernu vous fait ajouter 1 heure entre Champion et le Parking d'Aische-en-Refail vers Bruxelles. Bonne nouvelle : sur l'E40 Liège-Bruxelles, l'accident à Sterrebeek vient d'être dégagé mais il subsiste encore 25 minutes de ralentissements entre le Parking d'Heverlee et celui d'Everberg vers Bruxelles. On signale un nouvel accident sur l'A54 Charleroi-Nivelles à hauteur de Thiméon en direction de Bruxelles, vous ralentissez 10 minutes entre Gosselies-Ouest et Luttre avec quelques répercussion sur l'E42 venant de Liège avant l'échangeur de Thiméon. On signale aussi des déchets de pneu sur l'25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Longchamps en direction de Liège. Déchêts sur les deux bandes de circulation. Prudence. On rappelle cet accident entre une moto et une voiture sur la Nationale 98 à hauteur de Keumiée en direction de Ligny. Il s'est produit dans le rond-point au pied de la sortie 14 Sambreville. Il provoque 1/2 heure de files Jemeppe-sur-Sambre et Boignée vers Ligny.

07h09 Accident sur l'E411 à hauteur de Liernu Un accident s'est produit sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Liernu. La bande de droite est obstruée vers Bruxelles et vous ralentissez 30 minutes entre Daussoux et l'Aire d'Aische-en-Refail. Un autre accident est signalé sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. Seule la bande d'arrêt d'urgence est bloquée vers la capitale. Un peu moins de 10 minutes à ajouter depuis Bertem. Un accident est aussi signalé sur la Nationale 98 à hauteur de Keumiée en direction de Ligny. Il s'agit d'un accident entre une moto et une voiture dans le rond-point au pied de la sortie 14 Sambreville. Le passage serait assez difficile. L'accident sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à Ghlin a été dégagé et la circulation a repris vers Bruxelles.



06h29 25 minutes à ajouter entre Jemappes et Nimy-Maisières vers Bruxelles On rappelle cet accident entre 3 voitures sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Ghlin. La bande de gauche est bloquée. 25 minutes à ajouter maintenant entre Jemappes et Nimy-Maisières vers Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, les ralentissements sont encore légers entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle, entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.