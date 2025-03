De premiers ralentissements autour de Bruxelles: voici l'état de nos routes ce jeudi matin

Sur l'E40, en venant de Liège, on perd 15 minutes à ajouter entre Haasrode et Bertem

On note un véhicule en panne en bande de gauche sur l'E40 venant de Gand à hauteur de Wetteren qui provoque 25 minutes de files vers Bruxelles. On perd 10 minutes sur cette même E40 entre Alost et Ternat.

07h17

20 minutes de perdues en venant de Namur

Les files sont d'ores et déjà présentes aux endroits habituels autour de Bruxelles avec déjà 20 minutes en venant de Namur sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

Dix minutes sont à ajouter sur le ring intérieur entre Expo et Vilvorde vers Zaventem, sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Bertem où des travaux rétrécissent les quatre bandes de circulation vers la capitale avec une vitesse limitée à 70 km/h.