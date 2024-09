"Des centaines" de femmes vont à l'étranger tous les ans pour avorter: que dit la loi?

Les cinq partis ont unanimement décidé hier que tout texte agendé au Parlement sera rejeté sauf s'il devait y avoir consensus entre eux. Le CD&V et la N-VA se sont opposés jusqu'à présent à ces textes. Vooruit les soutient, le MR et les Engagés laissent à leurs députés la liberté de vote.

Combien d'avortements par an?

En Belgique, selon les derniers chiffres publiés par la Commission nationale d’évaluation des IVG en 2021: 16.702 avortements ont été déclarés. On note une légère hausse par rapport à 2020, année pendant laquelle 16.585 avortements avaient été recensés. Cependant, le recours à l'avortement chez nos voisins des Pays-Bas est une pratique connue; 371 ont ainsi passé la frontière en 2021. En y ajoutant les déclarations d’avortements introduites trop tard et non comptabilisées (157), on compte 17.095 avortements en 2021.

Pour 2021, cela correspond à 8 femmes pour 1000 en âge de procréer. La province du Hainaut (9,9) et la région de Bruxelles (10,4) affichent le taux d’avortement le plus élevé.

Pour Sarah De Smet, qui travaille dans un centre de planning familial à Anderlecht, passer de 12 à 18 semaines en Belgique, comme le proposent certains partis et un rapport scientifique paru de l’an dernier, serait très utile. "Il y a quelques centaines de femmes par an qui vont à l'étranger pour avorter et ça serait vraiment mieux qu'elles soient pris en charge chez nous, avec un coût financier moindre, encadrées par la sécurité sociale... ", affirme-t-elle.