Des "jeunes invisibles" mis à l'honneur à Koekelberg: "Nous, on doit leur enseigner l'amour qu'on n'a pas su garder"

Les participants, aussi appelés les "invisibles", venaient de Bruxelles, de Wallonie, de Flandre, mais également de plusieurs villes européennes partenaires, comme Marseille ou Nice.

Notre journaliste a interrogé l'un des participants sur le rôle des jeunes. Ont-ils des choses à nous apprendre, nous adultes? Il a répondu par un message fort: "Je vais paraphraser Nikos Aliagas. Une fois, il avait vu des enfants à la télé et il avait eu cette phrase qui m'avait bouleversé: 'Ils sont la marche à suivre'. C'est pas l'inverse. Nous, on a tout raté. Regardez où en est. Regardez ce qu'on a appris. Regardez ce qu'on a laissé et ce qu'on est en train de laisser. Non, eux ils sont la marche à suivre, on devrait leur faire confiance. Nous, on doit leur enseigner l'amour qu'on n'a pas su garder nous. Essayer de le retrouver, peut-être mourir heureux de ça, de leur avoir laissé cette graine-là dans leur esprit. C'est ce qu'on va essayer de faire là, de l'amour. On n'a rien d'autre, qu'est-ce qu'on a à offrir, à part de l'amour?".

"Une étoile, un destin", cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne, permet de donner plus de visibilité à la jeunesse. L'initiative rassemble, en outre, un vaste réseau d'organisations européennes afin d'insérer les jeunes sur le marché de l'emploi et de lutter contre la stigmatisation.