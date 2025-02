Des larmes et des accolades devant l'usine d'Audi, officiellement fermée: "On dit au revoir à notre deuxième famille"

Des larmes et des accolades face à la fermeture de leur usine. "C'est des liens qui ne partiront pas. C'est difficile, c'est triste", nous répond une employée, les yeux mouillés. "En fait, c'est un peu un jour de deuil aujourd'hui. On doit dire au revoir à notre deuxième famille. Donc oui, c'est un peu difficile aujourd'hui.", réagit une autre.

Des souvenirs et une inquiétude pour l'avenir

Deux cents à trois cents travailleurs se sont rassemblés devant l'usine, partagés entre émotion et souvenirs de plusieurs décennies passées ensemble. "Pour ma part, j'ai travaillé 35 ans ici avec la plupart de ceux qui sont ici", explique l'un d'entre eux. "Avec les collègues et tout, on était comme une grande famille. Plus ici en train de travailler qu'à la maison avec notre propre famille", estime un autre.

A plus de 50 ans, pour trouver du boulot, ça va pas être évident

Mais l'inquiétude domine aussi. "Le problème, c'est que l'avenir... on n'a plus d'avenir nous autres", pense un employé sur place. "À plus de 50 ans, pour trouver du boulot, ça va pas être évident", fait-il remarquer.

Une préoccupation partagée par Mario, 38 ans de carrière dans l'usine, qui se sent abandonné. "Ça fait mal. Presque 39 ans ici. C'est ma vie. Et ça fait mal... maintenant, dehors."