Diminuer l'empreinte carbone d'un vol en faisant payer plus cher le billet d'avion, réel engagement ou pur greenwashing? "C'est le consommateur qui paye"

Une petite semaine à Lisbonne au départ de Bruxelles. Classe éco, classe affaires et pourquoi pas classe économie green. Un ticket vert plus durable pour quelques dizaines d'euros supplémentaires.

"Cette compensation est obtenue en utilisant 20% de carburant d'aviation durable, donc le SAF, et 80% en contribuant à des projets de protection du climat de grande qualité. On a des audits externes chaque année, donc différentes compagnies viennent vérifier que les projets de compensation sont effectués", détaille Nico Cardone, porte-parole de Brussels Airlines

"Quand on compense son carbone, on ne compense que la moitié de l'effet climatique qu'on a. Donc, ce qu'on compense, c'est vraiment ce qui est brûlé par le pétrole qu'on a mis dans l'avion, mais l'impact sur le climat qu'a un avion, c'est le double de ça", explique Eva Joskin, chargée de mission climat-énergie au sein de Canopea, fédération des organisations environnementales en Wallonie.

Du greenwashing pour Testachat

Alors réel engagement ou hypocrisie des compagnies aériennes ? Pour les défenseurs des consommateurs, il y a tromperie : "On parle de greenwashing et donc les compagnies aériennes, presque toutes. Dans notre échantillon, nous avons 17 compagnies, et ces 17 compagnies s'adonnent à ce type de pratiques qui nous paraissent trompeuses et donc illégales. Et donc c'est vraiment pour essayer de se donner bonne conscience, mais en attendant, c'est le consommateur qui paye", dénonce Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats.

La Commission européenne vient de leur donner raison. Aux États membres désormais de sanctionner ou non ces pratiques.