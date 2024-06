Les ressources manquent pour sanctionner le "greenwashing" en Europe, selon un rapport

Trois autorités de régulation financière européennes appellent à plus de moyens pour mieux reconnaître et sanctionner les cas de "greenwashing", encore peu débusqués en Europe faute de moyens, selon un rapport publié mardi.

L'ESMA (European Securities and Markets Authority), l'autorité des marchés financiers en Europe, l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pour les assurances et l'EBA (European Banking Authority) pour les banques, ont publié un rapport commun, à la demande de la Commission européenne, sur la supervision des politiques de finance durable et les risques de "greenwashing".

Les trois autorités s'accordent à définir le "greenwashing" comme une pratique où les déclarations, les actions ou les communications liées à la durabilité ne reflètent pas avec clarté et honnêteté l'impact réel d'une entreprise, d'un produit financier ou de services financiers sur l'environnement.