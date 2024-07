Du changement en ce qui concerne la vente d'alcool: "Il y a des modifications dans 3 secteurs"

Il sera de plus en plus difficile de trouver de l'alcool, à l'avenir dans certains lieux publics. L'objectif est de mieux lutter contre les ravages de l'alcool et ils sont nombreux.

Mais attention, il y a des nuances, comme l'explique Justine Cerise, porte-parole du SPF Santé publique. "Concrètement, il y a des modifications dans les 3 secteurs. Il n'est plus possible d'acheter de l'alcool dans les distributeurs automatiques. Concernant les hôpitaux, la vente d'alcool est interdite, à l'exception de la bière et du vin non réfrigéré. Et pour les stations-services d'autoroute, il n'est plus possible d'acheter de l'alcool entre 22h et 7h du matin. Par contre, pour ce qui concerne la consommation sur place dans les cafétérias des hôpitaux et les restaurants routiers, il n'y a aucun changement."