Emeline Detilleux se remet de sa chute et fixe rendez-vous en Coupe du monde à Andorre

Emeline Detilleux n'a pu défendre ses chances dans l'épreuve de cross-country en mountainbike (XCO) samedi aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow. La Cerfontainoise de 23 ans se remet de ses blessures et donne rendez-vous à Andorre pour la prochaine manche de Coupe du monde.

"Vilaine chute en reconnaissance. J'ai voulu essayer samedi, mais je ne pouvais pas tenir le guidon convenablement et mon corps me faisait trop souffrir. Il est temps de se soigner pour revenir plus forte à Andorre", a écrit la championne de Belgique lundi sur les réseaux sociaux.

Emeline Detilleux avait chuté jeudi en reconnaissant le parcours des Mondiaux se blessant aux mains et aux genoux. Elle avait renoncé à disputer le format court (XCO) mais avait tenté de disputer le cross-country samedi abandonnant cependant rapidement après le 3e tour.