Emma Plasschaert 5e, Maenhaut/Geurts 7es et De Smet 8e avant la course aux médailles

L'Ostendaise, 29 ans, compte 90 points après les dix régates disputées depuis mardi et reste en mesure d'aller chercher un podium. La course aux médailles regroupe en effet les dix premiers et les points y sont doublés.

Elise Verstraelen termine elle 39e avec 230 points.

En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts aborderont la course aux médailles en 7e position avec 87 points à l'issue des 12 régates disputées et peuvent toujours rêver d'un podium. Les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze sont en tête avec 59 unités devant les Argentines Maria Sol Branz et Cecilia Carranza Saroli (70) et les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz (72).

En ILCA 7, William De Smet, 8e avec 88 points après les dix régates aussi au programme, disputera également la course aux médailles - sans espoir de podium cependant - dans une classe dominée par le Britannique Michael Beckett (30 pts) devant le Néo-Zélandais Thomas Saunders (58) et le Chypriote Pavlos Kontides (61).