Emma Plasschaert 8e au bout de la deuxième journée, après un total de trois régates

Après une seule régate courue jeudi, et les deux de vendredi, Plasschaert compte 21 points. Elle a fini 10e et 11e des courses du jour, améliorant largement sa 25e place initiale. Elle se trouve à égalité de points avec la Brésilienne Gabriella Kidd et l'Indienne Nethra Kumanan, 10e et 11e.

La Néerlandaise Marit Bouwmeester domine le classement avec 3 points après ses 1re et 2e places du jour. Elle est suivie par la Française Louise Cervera (5 points) et la Finlandaise Monika Mikkola (7 points).