Emma Plasschaert entame ses Mondiaux d'Ilca 6 avec une 10e place

Titrée en 2018 et 2021, Emma Plasschaert a entamé ses Mondiaux avec une 7e place dans la 1re manche, suivie d'une 11e dans la seconde du groupe bleu. Avec 18 points, elle pointe à 12 unités des leaders hongroise Maria Erdi et italienne Carolina Albano, toutes deux 6 points. L'Anversoise Eline Verstraelen, championne du monde espoirs en titre, est 45e. Un top 16 aux Pays-Bas pour l'une des deux sera synonyme d'une qualification pour la Belgique en ILCA 6. Chez les messieurs, en ILCA 7, William De Smet, a bouclé les 2 premières régates aux 6e et 25e places du groupe bleu, pointant à la 24e place. Là aussi un top 16 sera nécessaire pour rejoindre Paris.

Les deux Flandriennes, 4es, 8es et 2es des 3 régates de dimanche, sont toujours 2e au classement de leur classe après leur 9e régate. Elles disputeront d'ici vendredi prochain 6 autres courses dans le groupe 'Gold' avant l'éventuelle course aux médailles, réservée au top-10 qui qualifiera la nation pour Paris-2024.

En 49er, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont 33e, avec 83 points, bien loin du top 10 qualificatif pour les JO. En Nacra 17 (multicoque mixte), les duos Lucas Claeyssens/Mira Vanroose et Arthur De Jonghe/Janne Ravelingien sont classés respectivement aux 35es et 45es places après leurs 3 régates du jour. Là, seuls 9 tickets olympiques seront disponibles au décompte final. Deux autres Belges entreront en lice cette semaine: Daan Baute, en Formula Kite à partir de lundi, et Thomas Broucke, en iQFoil dès mardi.